Piazza Affari: calo per Cementir

(Teleborsa) - Pressione sulla società cementiera , che tratta con una perdita del 2,89%.



La tendenza ad una settimana di Cementir è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo del gruppo cementiero mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 15,53 Euro. Rischio di discesa fino a 15,43 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 15,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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