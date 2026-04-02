Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che presenta una flessione dell'1,90%.

Il movimento di Banca Mediolanum, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Tecnicamente, la società del risparmio gestito è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,47. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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