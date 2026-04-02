Piazza Affari: giornata depressa per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che presenta una flessione dell'1,90%.



Il movimento di Banca Mediolanum , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE MIB , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Tecnicamente, la società del risparmio gestito è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,66 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,47. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 17,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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