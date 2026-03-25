Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che tratta in utile del 2,10% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banca Mediolanum rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico della società del risparmio gestito segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 16,87 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 17,11. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 16,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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