Piazza Affari: andamento negativo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Ribasso per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che presenta una flessione dell'1,87%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Mediolanum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,82%, rispetto a -2,57% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di medio periodo della società del risparmio gestito rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 16,87 Euro, mentre i supporti sono stimati a 16,66. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 17,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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