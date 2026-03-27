Piazza Affari: perdite consistenti per Danieli

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la multinazionale friulana , che esibisce una perdita secca del 4,45% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Danieli evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di impianti siderurgici rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Danieli resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 59,93 Euro. Supporto visto a quota 56,83. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 63,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```