Piazza Affari: in calo BPER Banca
(Teleborsa) - Sottotono l'istituto di credito emiliano, che passa di mano con un calo del 2,68%.
L'andamento di BPER Banca nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```