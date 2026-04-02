Piazza Affari: in calo BPER Banca

(Teleborsa) - Sottotono l' istituto di credito emiliano , che passa di mano con un calo del 2,68%.



L'andamento di BPER Banca nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 11,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 11,19. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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