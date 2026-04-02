Piazza Affari: movimento negativo per Credem

(Teleborsa) - Rosso per l' Istituto di credito , che sta segnando un calo del 2,81%.



Lo scenario su base settimanale di Credem rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di il Credito Emiliano rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,69 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,47. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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