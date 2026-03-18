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Kepler Cheuvreux avvia la copertura su Credem con "Hold" e tp a 16,20 euro

Finanza, Consensus
Kepler Cheuvreux avvia la copertura su Credem con "Hold" e tp a 16,20 euro
(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha avviato la copertura su Credem con raccomandazione "Hold" e un prezzo obiettivo fissato a 16,20 euro.

Intanto a piazza Affari il titolo Credem allunga timidamente il passo e tratta con un modesto progresso dell'1,38% allineandosi alla performance positiva dell'intero listino milanese.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione all'Istituto di credito rispetto all'indice di riferimento.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Credem, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 14,67 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 14,81 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 14,59.
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