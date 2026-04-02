Piazza Affari: performance negativa per Azimut
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi finanziari, che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Azimut è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,89 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```