Piazza Affari: performance negativa per Azimut

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società di servizi finanziari , che presenta una flessione del 2,29% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Azimut è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 32,89 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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