Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi finanziari, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Azimut rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,18 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```