Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di servizi finanziari , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,99%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Azimut rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 31,18 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 32,99. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 30,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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