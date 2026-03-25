Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut
(Teleborsa) - Bene la società di servizi finanziari, con un rialzo dell'1,92%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Azimut mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,24%, rispetto a -1,69% del principale indice della Borsa di Milano).
Il quadro tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,64 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,29.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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