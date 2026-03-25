Piazza Affari: positiva la giornata per Azimut

(Teleborsa) - Bene la società di servizi finanziari , con un rialzo dell'1,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Azimut mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,24%, rispetto a -1,69% del principale indice della Borsa di Milano ).





Il quadro tecnico della società italiana indipendente nel settore del risparmio gestito suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 32,64 Euro con tetto rappresentato dall'area 33,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 32,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```