Piazza Affari: scambi negativi per Banca Generali

(Teleborsa) - Retrocede il gruppo bancario , con un ribasso dell'1,99%.



Il movimento di Banca Generali , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE Italia Mid Cap , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico di breve periodo della banca triestina mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 51,97 Euro. Rischio di discesa fino a 51,52 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 52,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```