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Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Carel Industries
Retrocede il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, con un ribasso del 2,79%.
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