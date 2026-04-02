Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Piazza Affari: sell-off per l'indice del settore costruzioni italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: sell-off per l'indice del settore costruzioni italiano
Si abbattono le vendite sul settore costruzioni a Milano, che continua la giornata a 63.864,9 punti, in forte calo del 2,33%.
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