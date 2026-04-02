Piazza Affari: si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'istituto di credito lombardo, che mostra un decremento del 2,52%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Popolare di Sondrio, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di breve periodo di Banca Popolare di Sondrio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,31 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,15. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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