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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ariston Holding

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Ariston Holding
Ribasso per il produttore di sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda, che presenta una flessione del 3,49%.
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