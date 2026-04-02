Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 27 marzo

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Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 27 marzo
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 27 marzo su base settimanale (WoW) 36 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -54 Mld piedi cubi (la previsione era 38 Mld piedi cubi).
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