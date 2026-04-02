Wearable Robotics, round Serie A da 5 milioni di euro guidato da CDP Venture Capital

(Teleborsa) - Wearable Robotics, startup italiana attiva nella robotica indossabile per la riabilitazione neuromotoria, ha chiuso un round Serie A da 5 milioni di euro per accelerare l'espansione internazionale e portare le proprie tecnologie sui principali mercati globali. L'operazione è stata guidata da CDP Venture Capital, attraverso il Fondo Acceleratori, con la partecipazione di MITO Technology, attraverso il fondo MITO Tech Transfer, LIFTT, SIMEST, RoboIT (Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico per la robotica e l'automazione industriale) e dal fondo di co-investimento Toscana Next, istituito e gestito da CDP Venture Capital e sottoscritto dalle principali fondazioni bancarie della Toscana (Fondazione CR Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Caript, Fondazione Monte dei Paschi di Siena).



Il capitale sarà destinato al completamento del portfolio prodotti e allo sviluppo commerciale, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento competitivo dell'azienda sui principali mercati internazionali. La società ha già sviluppato ALEX RS, dispositivo bilaterale per la riabilitazione neuromotoria dell'arto superiore, che rappresenta un punto di riferimento nel panorama della robotica riabilitativa, con oltre 50 unità già installate a livello internazionale. Wearable Robotics punta a sviluppare nuove soluzioni robotiche modulari e integrabili, in grado di estendere le applicazioni ad altri distretti riabilitativi e consolidare la propria leadership nel settore. Parallelamente, investirà nel completamento dei processi regolatori necessari per l'accesso ai mercati di riferimento. Questo percorso sarà accompagnato da un potenziamento dei canali commerciali, con l'obiettivo di rafforzare la presenza a livello nazionale e internazionale. Infine, il round consentirà di rafforzare le strategie di internazionalizzazione attraverso nuove partnership, l'ingresso in mercati chiave e il potenziamento della struttura distributiva, con un focus particolare sui mercati nordamericani.



"La chiusura di questo round rappresenta un passaggio cruciale per la nostra evoluzione - ha dichiarato Lucia Lencioni, CEO di Wearable Robotics - Stiamo costruendo le basi per una crescita sostenibile e scalabile, investendo contemporaneamente in innovazione di prodotto, solidità regolatoria e sviluppo commerciale. Il nostro obiettivo è portare soluzioni di robotica indossabile sempre più avanzate e modulari, capaci di generare un impatto concreto lungo tutto il continuum riabilitativo".



"Affiancare Wearable Robotics rappresenta un'opportunità di investimento in un progetto ad alto contenuto tecnologico e forte valenza sociale - ha commentato Stefano Molino, Responsabile del Fondo Acceleratori di CDP Venture Capital - I risultati raggiunti con ALEX RS, sia sul piano clinico che della validazione di mercato, testimoniano la maturità esecutiva del team e la sua capacità di competere come leader in un settore in rapida espansione. L'attivazione di questo round beneficia del lavoro di sviluppo del network realizzato da acceleratori e trasferimento tecnologico, che hanno contribuito a costruire un ecosistema di relazioni strategiche efficace. Riteniamo che questa operazione rappresenti un passaggio determinante per consolidare il posizionamento competitivo dell'azienda su scala nazionale e internazionale".



"Siamo lieti di contribuire a questo nuovo round di investimento in Wearable Robotics - ha detto Massimiliano Granieri, Managing Director di MITO Technology - L'operazione conferma la nostra fiducia nella solidità nei prodotti della società e nel suo team. Siamo convinti che le soluzioni sviluppate da Wearable Robotics, pensate per supportare le persone nelle attività lavorative e nei percorsi di riabilitazione, possano avere un impatto concreto e sempre più rilevante. L'attuale investimento contribuirà alla fase di scale up e a rafforzare il posizionamento di Wearable Robotics, generando valore duraturo per investitori e stakeholder".



"Dal nostro ingresso nel 2023, abbiamo affiancato Wearable Robotics nel suo percorso di crescita, supportandone lo sviluppo e i successivi round di finanziamento - ha aggiunto Marco Parlani, Project Manager di LIFTT - Continuiamo a investire con convinzione in un team e in una tecnologia che riteniamo leader in un mercato ad alto potenziale come quello della robotica riabilitativa".

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