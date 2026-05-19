Radar, con round da 170 milioni di dollari diventa unicorno

La startup sostenuta dal CEO di American Eagle sfonda il tetto di 1 miliardo di dollari di valutazione.

(Teleborsa) - Radar, startup sostenuta dal CEO di American Eagle Jay Schottenstein che aiuta i rivenditori a gestire l'inventario in negozio e a ridurre furti e smarrimenti di merce, ha raggiunto lo status di unicorno con il suo ultimo round di finanziamento, secondo quanto appreso da CNBC.



L'azienda, fondata nel 2013 da Spencer Hewett, ha raccolto 170 milioni di dollari con una valutazione di oltre 1 miliardo di dollari nel suo round di finanziamento di serie B, co-guidato da Gideon Strategic Partners e Nimble Partners con la partecipazione di Align Ventures.



Tra gli investitori dell'azienda figura anche Schottenstein, il quale ha affermato che American Eagle è stata la prima catena di negozi ad implementare la tecnologia di Radar in tutti i suoi punti vendita.



Radar collabora anche con Old Navy di Gap e altri importanti rivenditori, coprendo oltre 1.400 negozi.

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