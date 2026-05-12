Pillar, round Seed da 12 milioni di euro guidato da Earlybird e Base10 Partner

(Teleborsa) - Pillar, startup italiana che sta costruendo il sistema operativo per il settore edile, ha chiuso un round Seed da 12 milioni di euro guidato da Earlybird Venture Capital e Base10 Partners, con la partecipazione di Italian Founders Fund (IFF). Pillar offre ai contractor una sala di controllo in tempo reale, alimentata dall'AI, che automatizza l'intero back office, dalla generazione di preventivi al monitoraggio dei margini, dalla gestione del personale alla reportistica. I dati sono raccolti in modo continuo da sistemi contabili, feed bancari e direttamente dai cantieri via WhatsApp in linguaggio naturale, senza modificare i flussi di lavoro esistenti.



Fondata nel 2025, in meno di un anno dal lancio l'azienda ha superato 400 clienti attivi, gestito oltre 460.000 fatture e 5.700 cantieri sulla piattaforma e, solo nei primi quattro mesi del 2026, ha generato 1 milione di euro di ricavi annuali ricorrenti, con una crescita a doppia cifra mese su mese. Il team è cresciuto fino a oltre 40 persone tra prodotto, tech e operations.



"L'edilizia è l'ultimo grande settore che non è stato ancora riprogettato dalle fondamenta - ha dichiarato Gabriel Guinea Montalvo, CEO e Co-Founder of Pillar - Ogni progetto si basa su dati frammentati, processi manuali e zero visibilità, dalla sala riunioni del committente all'artigiano in cantiere. Stiamo costruendo il sistema operativo predefinito su cui questo settore funziona in Italia, in Europa e ovunque l'edilizia giri ancora nel caos".



Il nuovo capitale sarà impiegato su tre priorità strategiche: consolidamento della leadership italiana (rafforzamento della presenza in Italia attraverso il perfezionamento del prodotto e il go-to-market di nuovi canali per accelerare la crescita, ampliando al contempo la piattaforma con nuovi moduli per procurement, gestione delle gare, subappaltatori e artigiani, servizi bancari e servizi complementari nel settore edile); espansione internazionale (dopo i primi riscontri positivi da test condotti in otto mercati, Pillar è pronta ad accelerare il lancio in mercati selezionati in Europa e in America Latina, replicando il proprio approccio localizzato e sviluppando le capacità go-to-market); sviluppo del prodotto & nuovi segmenti (lancio di nuovi prodotti e verticali per evolversi in un ecosistema completamente integrato end-to-end, incluse offerte B2C per proprietari di casa e clienti privati, insieme a nuovi moduli B2B, creando una piattaforma unificata che connette ogni stakeholder della filiera dell'edilizia e della ristrutturazione).



L'azienda punta a 5.000 clienti attivi entro il 2027 e a un team di 120 persone. In meno di 8 mesi dal lancio pubblico, Pillar ha raccolto 15,2 milioni di euro da primari investitori internazionali tra cui Earlybird, Base10 Partners ed Emblem.

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