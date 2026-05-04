Smartness, round Serie B da 47 milioni di euro guidato da United Ventures e CDP Venture Capital

(Teleborsa) - Smartness, società fondata in Trentino nel 2020 con il software di dynamic pricing Smartpricing, ha chiuso un round Serie B da 47 milioni di euro, tra equity primaria, secondaria e una componente di debito, in quello che, sulla base dei dati di mercato disponibili, rappresenta il più grande round mai realizzato in Italia per una vertical SaaS company. Con questo round, il capitale complessivo raccolto dall'azienda dalla sua fondazione supera i 60 milioni di euro.



Il round è stato guidato da United Ventures e CDP Venture Capital, con la partecipazione dell'investitore esistente Partech, già lead investor del Serie A chiuso a fine 2023. Tra gli investitori che hanno sostenuto la crescita di Smartness nei round precedenti figurano anche Techshop, i founder di Bending Spoons, Azimut e Rialto.



Nata come single-product company, Smartness si è evoluta rapidamente in una piattaforma multi-prodotto, ampliando la propria offerta dalla gestione intelligente dei prezzi a CRM, pagamenti, property management system, guest communication e soluzioni AI operative. Oggi Smartness opera in oltre 40 Paesi, con una presenza particolarmente forte in Italia e nell'area DACH (Germania, Austria e Svizzera). Parallelamente all'espansione geografica, l'azienda continua a registrare una crescita organica di circa il 10% mese su mese, esclusa qualsiasi contribuzione da acquisizioni. Smartness conta oggi oltre 5.000 clienti.



Dal Serie A guidato da Partech, Smartness è cresciuta di oltre 6 volte. Per il 2026, l'obiettivo dichiarato è triplicare il fatturato, sostenendo la crescita sia attraverso l'espansione organica sia tramite acquisizioni strategiche in Europa. Dopo aver già completato diverse operazioni di M&A, Smartness intende accelerare ulteriormente il consolidamento del mercato. La visione di lungo termine è ambiziosa: costruire il primo Agentic System al mondo per hotel e case vacanze, una nuova categoria di tecnologia in cui il software non si limita a fornire strumenti, ma esegue direttamente attività operative per conto del cliente, dalla gestione dinamica dei prezzi all'interazione automatizzata con gli ospiti.



"Vediamo l'opportunità di diventare uno dei principali player globali nel nostro segmento e il primo fornitore di tecnologia AI per hotel e strutture extra-alberghiere - dichiara Luca Rodella, CEO e co-founder di Smartness - È in corso uno shift strutturale: dal fornire software al generare risultati concreti. Noi abbiamo intrapreso questo percorso già nel 2020, assumendoci una responsabilità diretta sulle performance dei nostri clienti. I numeri oggi ci stanno dando ragione. Se guardiamo ai principali player globali del SaaS per il lodging, siamo stati tra i più veloci, se non i più veloci, di sempre a raggiungere, e superare nettamente, i 10 milioni di fatturato. Crediamo di avere tutte le carte in regola per arrivare rapidamente a 100 milioni di ricavi e, nel tempo, costruire un'azienda da oltre 1 miliardo di fatturato".



(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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