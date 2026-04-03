Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del Dow Jones 30, che in chiusura evidenzia un timido -0,13%.
Lo status tecnico di medio periodo del Dow Jones 30 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 46.991,4. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 48.390,5, mentre il primo supporto è stimato a 45.592,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)