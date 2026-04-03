Carburanti, Giorgetti: "Prorogato taglio accise fino al primo maggio"

(Teleborsa) - Con un Cdm lampo questa mattinaSubito dopo il Cdm, mentre alcuni ministri sono rimasti a Palazzo Chigi per fare un punto sull'ex Ilva, laè salita al Quirinale per il giuramento del, nomina che aveva annunciato poco prima a margine della riunione al resto della squadra."Abbiamo appena approvato il decreto legge e proroghiamo il taglio delle accise fino al primo di maggio. Oltre a questo c'è un intervento mirato sulle aziende agricole, cui viene esteso il taglio delle imposte già adottato per le pesca. Il decreto recepisce anche l'accordo con le associazioni di categoria Transizione 5.0" ha detto ilnella conferenza stampa post Cdm a Palazzo Chigi."Per lasono stanziati 500 milioni. Per 200 milioni – ha spiegato– c'è l'autocopertura che deriva dall'incremento del gettito Iva, per altri 300 milioni sono state recuperate risorse Ets che non erano state ancora utilizzate, avendo premura di non toccare quelle che erano state destinate originariamente al sollievo degli energivori"Sull'a causa della crisi energetica seguita alla guerra in Iran "credo che si faccia riferimento alla volontà di chiedere o non chiedere la clausola di deroga prevista dal nuovo regolamento europeo di governance economica. È chiaro – ha detto il– che la riflessione a livello europeo, se la situazione non cambia, sarà inevitabile. Ho espresso questa mia valutazione già all'inizio del conflitto, l'ho ribadita all'Eurogruppo a inizio settimana. Lo farò in qualsiasi consenso internazionale a cui parteciperò, perché questa è la realtà".