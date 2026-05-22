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Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,966 euro/litro, gasolio a 1,974

Economia, Energia
Carburanti, Mimit: prezzo medio self benzina a 1,966 euro/litro, gasolio a 1,974
(Teleborsa) - Oggi, venerdì 22 maggio, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,966 euro/litro per la benzina e 1,974 euro/litro per il gasolio.

Lo rende noto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti dello stesso Ministero sottolineando che sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,051 euro/litro per la benzina e 2,064 euro/litro per il gasolio.

(Foto: bizoon | 123RF)
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