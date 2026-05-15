Carburanti: Mimit, prezzo medio self benzina a 1,939 euro/l, gasolio a 1,983 euro/l

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - venerdì 15 maggio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,939 euro/l per la benzina e 1,983 euro/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,017 euro/l per la benzina e 2,068 euro/l per il gasolio.

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