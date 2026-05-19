Giorgetti: "Per CdM di venerdì lavoriamo a proroga accise"

e misure per l'autotrasporto

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha affermato che nel Consiglio dei Ministri di venerdì sarà affrontato "anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise", ed ha aggiunto di "credere che si andrà in questa direzione".



"Venerdì sera - ha detto il ministro a Parigi al termine del G7 Finanze - è previsto un Consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente sull'autotrasporto, sul trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione, stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie".



Rispondendo ai giornalisti sui colloqui a margine della riunione per far avanzare la richiesta dell'Italia all'Ue di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia, Giorgetti ha detto: "Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte". "Stiamo lavorando, è una cosa complessa, credo che non ci siano pregiudizi, c'è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopo di che ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte".



La trattativa sulla deroga "continua in queste ore - ha ribadito Giorgetti - continua qui, continuerà a Bruxelles, continuerà in tutte le sedi utili e necessarie per arrivare a una soluzione. Ma, ribadisco, non c'è soltanto la deroga".

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