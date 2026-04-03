DL Prezzi, Assocostieri apprezza il decreto e rilancia su biocarburanti e autotrasporto

L'associazione invia una memoria alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato con proposte su HVO e misure a favore dell'autotrasporto

(Teleborsa) - Assocostieri accoglie con favore il decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, evidenziandone gli aspetti positivi e avanzando proposte operative su biocarburanti e autotrasporto. L'associazione, che rappresenta le imprese della logistica primaria dei carburanti, dei depositi costieri, del GNL e del bunkeraggio marino, ha inviato alla sesta Commissione Finanze e Tesoro del Senato un documento di osservazioni nell'ambito della discussione del provvedimento.



Le aziende della logistica primaria sono price taker: "pur essendo infrastrutture strategiche, – rileva Assocostieri – gestiscono lo stoccaggio e la movimentazione dei carburanti senza margini di influenza sui prezzi. Per questo ogni strumento di monitoraggio deve considerare le reali dinamiche operative e distinguere tra fenomeni speculativi e oscillazioni determinate da fattori di mercato o geopolitici".



"Sul fronte dei biocarburanti, l'attuale configurazione del mercato sta determinando un rallentamento della domanda di HVO prodotto da materie prime avanzate e double counting, a favore di soluzioni con minore contenuto ambientale. È un segnale che merita attenzione, perché rischia di penalizzare gli investimenti già realizzati dagli operatori e di allontanare il settore dagli obiettivi di

decarbonizzazione", ha dichiarato Dario Soria, direttore generale di Assocostieri.



Il documento sottolinea come la distinzione tra prodotti "single counting" e "double counting" possa penalizzare le soluzioni più sostenibili, riducendo la domanda di HVO avanzato. Assocostieri propone quindi un riallineamento delle accise per valorizzare i prodotti a maggiore impatto ambientale, sostenere gli investimenti già effettuati e favorire la transizione ecologica nel settore dei

trasporti.



"Nel comparto dell'autotrasporto l'attuale assetto degli interventi rischia di alterare le condizioni di competitività tra le diverse alimentazioni. L'estensione del credito d'imposta anche al GNL consentirebbe di riequilibrare il quadro, evitando effetti di spiazzamento e garantendo continuità agli investimenti in una tecnologia già disponibile e coerente con il percorso di riduzione delle emissioni",

ha aggiunto Soria.



Assocostieri chiede di estendere crediti d'imposta e agevolazioni fiscali al GNL e al metano, allineandoli alle misure già previste per benzina, GPL e gasolio, favorendo la diffusione di mezzi più sostenibili senza creare squilibri tra carburanti. Gran parte del parco circolante dei veicoli pesanti – ricorda l'Associazione – resta sotto gli standard Euro IV e le immatricolazioni di mezzi a GNL o elettrici sono ancora limitate.



L'Associazione evidenzia inoltre l'importanza di trasparenza e tracciabilità lungo tutta la filiera, con strumenti informatizzati e collaborazione tra le autorità competenti, per garantire controlli efficaci senza gravare sulle imprese della logistica primaria.



"Il DL n. 33 – conclude Assocostieri – rappresenta un passo importante per le politiche energetiche del Paese, ma il suo pieno effetto richiede un approccio equilibrato che valorizzi la sostenibilità, garantisca condizioni eque tra i diversi carburanti e tenga conto delle dinamiche operative reali delle imprese della logistica primaria".

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