Autotrasporto, stop contestato: richiesta di revoca del fermo nazionale

(Teleborsa) - In merito alla proclamazione di un fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci previsto dal 20 al 25 aprile 2026 da parte di Trasportounito, la Commissione di garanzia sugli scioperi ha invitato l’associazione a ritirare l’iniziativa o a riformularla nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 146 del 1990 e delle regole di settore.



Come precisato in una nota ufficiale, l’Autorità ha ritenuto necessario un intervento immediato evidenziando la violazione del termine minimo di preavviso e il mancato rispetto del principio di rarefazione oggettiva. Quest’ultimo aspetto è stato richiamato anche in relazione al precedente fermo annunciato dal Comitato Trasporto Siciliano per il periodo compreso tra il 14 e il 18 aprile 2026.





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