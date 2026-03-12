Crisi Medioriente, MIT a confronto con settore autotrasporto

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aperto un tavolo di confronto con le associazioni di categoria del settore dell'autotrasporto, per approfondire le principali questioni economiche che interessano il comparto in questa fase particolarmente delicata, caratterizzata dalforte aumento dei prezzi dei carburanti a causa della crisi in Medioriente.



L’incontro, presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, ha rappresentato un primo momento di confronto diretto con le organizzazioni di categoria, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni, criticità e proposte operative rispetto alle dinamiche che stanno interessando il comparto.



Nel corso del tavolo sono stati affrontati i principali temi che incidono sulla sostenibilità economica delle imprese operandi nella filiera, a partire dall’andamento dei costi operativi, dalle ricadute dell’attuale contesto internazionale sui prezzi dell’energia e dei carburanti e dalle conseguenze che tali dinamiche stanno determinando sull’equilibrio del mercato del trasporto merci su gomma.



Rixi ha sottolineato l’importanza di mantenere aperto un confronto costante con le associazioni di settore ed ha ribadito la volontà del Governo di accompagnare il comparto in un percorso di rafforzamento strutturale. L’incontro si inserisce in un percorso di ascolto e collaborazione istituzionale volto a individuare soluzioni condivise, nella consapevolezza del ruolo centrale che l’autotrasporto continua a svolgere per il funzionamento delle catene di approvvigionamento e per la competitività del sistema produttivo nazionale.





