Gruppo Fs: 28 milioni di persone in viaggio a Pasqua e nei ponti primaverili

Più Frecciarossa nelle giornate a ridosso dei ponti e corse notturne per Calabria e Puglia, 1.700 località italiane raggiunte dal Regionale

(Teleborsa) - Sono circa 28 milioni le persone che hanno scelto e sceglieranno il treno, mezzo green per eccellenza, per viaggiare durante i ponti primaverili legati alle festività di Pasqua, del 25 aprile e del primo maggio. Il Gruppo FS, attraverso le società controllate Trenitalia, FS Treni Turistici Italiani e Busitalia, garantisce un'offerta variegata e all'insegna della sostenibilità.



Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, sono attivi in alcune giornate sette Frecciarossa di Trenitalia in più che viaggeranno tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione per raddoppiare i posti disponibili. Inoltre, fra Milano e la Calabria e fra Milano e la Puglia saranno disponibili in alcuni giorni Frecciarossa notturni.



Con i treni del Regionale è possibile raggiungere 1.700 località italiane, fra città d'arte, borghi e luoghi di montagna e di mare. Sono inoltre attive due corse del Sicilia Express di FS Treni Turistici Italiani per permettere ai residenti in Sicilia di rientrare nei luoghi d'origine per le festività pasquali. Da oggi al 2 giugno saranno disponibili 24mila posti aggiuntivi sui treni InterCity e InterCity Notte. Bene anche gli EuroCity da e per la Svizzera, con un incremento dei collegamenti tra Milano e Zurigo e Basilea. Anche Busitalia rafforza la propria offerta con corse verso aeroporti, mete culturali e località naturalistiche.



A trainare le prenotazioni per i ponti primaverili sono le città del Sud, in particolare: Bari, Foggia, Lecce e Brindisi in Puglia; Lamezia Terme e Villa San Giovanni in Calabria e Salerno in Campania. Per le medie e lunghe percorrenze prevalgono le mete di mare dell'Adriatico, come Termoli e San Benedetto del Tronto, mentre sul versante tirrenico La Spezia è la città più gettonata. Grande anche l'interesse per i collegamenti internazionali verso Zurigo e la tratta Milano-Parigi in Frecciarossa.



LE SOLUZIONI DELL'ALTA VELOCITÀ



Durante i ponti primaverili Frecciarossa incrementa i propri collegamenti e i posti disponibili. In giornate dedicate, lungo la costa Adriatica, saranno attivati due collegamenti in più tra Milano e Pescara. Inoltre, nelle date a maggior flusso di passeggeri, ulteriori sei treni fermeranno a Riccione, per un totale di dieci collegamenti al giorno. Nelle giornate a più alta richiesta, tra il 25 aprile e il 2 giugno, sono previste nuove partenze straordinarie per sette Frecciarossa tra Milano, Roma e Napoli, e treni in doppia composizione, per raddoppiare i posti disponibili. Tornano anche i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria e tra Milano e la Puglia.



Grazie ai collegamenti FrecciaLink – il servizio realizzato con autobus dedicati in connessione con Frecciarossa – si raggiungono mete come gli scavi di Pompei, Sorrento, Matera, Assisi e Perugia, oltre a destinazioni alpine come Madonna di Campiglio, Canazei, Ortisei, Val Gardena, Aosta, Courmayeur, Cortina d'Ampezzo e Cadore.



SEMPRE PIÙ TURISTI CON GLI INTERCITY ED EUROCITY



Fino al 2 giugno saranno disponibili circa 240mila posti aggiuntivi su InterCity e InterCity Notte. Gli InterCity collegano le principali tratte lungo la dorsale tirrenica e adriatica e diverse linee interne, facilitando gli spostamenti tra le principali mete turistiche. Gli InterCity Notte, invece, permettono di viaggiare tra Nord, Centro, Sud e Sicilia con partenza serale e arrivo al mattino. Molto richiesta anche l'opzione EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Completano l'offerta gli EuroNight, che collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera.



REGIONALE PER SCOPRIRE L'ITALIA



Con circa 1.700 località raggiunte e la sua rete che attraversa tutte le regioni italiane, il Regionale è una soluzione ideale per visitare l'Italia. Permette di spostarsi facilmente tra città d'arte come Roma, Napoli e Firenze e di scoprire borghi, luoghi di montagna e località di mare. Per le festività primaverili, sono previsti 12 treni straordinari a Pasquetta tra Pescara, Giulianova e Teramo per l'evento "Arrostiland" a Mosciano (TE), mentre si rafforza l'offerta verso località balneari come Civitavecchia, Cefalù, la costa ionica siciliana e la Riviera ligure, con treni diretti da Firenze e Pisa a La Spezia e dal Piemonte verso Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia. In Veneto sono previsti 13 servizi aggiuntivi tra Venezia, Padova, Bassano del Grappa, Treviso e Verona. Nel Sud si rafforzano i collegamenti in Calabria, lungo le linee tra Reggio Calabria, Cosenza e Lamezia Terme, e in Campania, con più corse nei giorni festivi tra Napoli e le principali direttrici costiere e metropolitane. In Emilia-Romagna, inoltre, Trenitalia Tper aggiunge 117 corse e oltre 70 mila posti, soprattutto verso la Riviera romagnola. Rafforzati i collegamenti sulla via Emilia, con alcune estensioni fino a Milano, e la linea Bologna-Prato.



IL SICILIA EXPRESS CON FS TRENI TURISTICI ITALIANI



Per il ponte pasquale torna anche il Sicilia Express, il collegamento tra Piemonte e Sicilia pensato per offrire un'opportunità di viaggio ai siciliani residenti al Nord. Realizzato grazie alla collaborazione tra FS Treni Turistici Italiani e l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, permette di collegare Torino e le principali città italiane a Palermo e Siracusa il 2 aprile, con viaggio di ritorno previsto il 7 aprile.



L'OFFERTA DI BUSITALIA



Anche Busitalia rafforza la propria offerta con collegamenti verso aeroporti, città d'arte, mete naturalistiche, balneari e montane. Grazie all'acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, la società di Trenitalia offre un'ampia rete di tour panoramici nelle principali città. Potenziati i collegamenti aeroportuali per favorire l'intermodalità treno+bus, con gli Airlink verso Bergamo Orio al Serio, Venezia Marco Polo raggiungibile da Padova e l'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" che collega Assisi e Perugia. In occasione dell'Ottavo Centenario Francescano, inoltre, per agevolare il raggiungimento di Assisi, fino al 2 giugno è potenziato il collegamento Assisi Link tra la stazione di Assisi-Santa Maria degli Angeli e il centro storico. Sul Lago Trasimeno restano attivi i servizi di navigazione verso le isole Maggiore e Polvese. Confermati infine il collegamento Firenze-The Mall e i collegamenti per la montagna, con il Padova-Cortina Link e il Livigno Link da Milano verso Bormio, Valdidentro e Livigno.









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