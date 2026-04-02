Pasqua al ristorante: 6,2 milioni di clienti, tra tradizione e menu degustazione

(Teleborsa) - Saranno circa 6,2 milioni i clienti pronti a sedersi ai tavoli degli oltre 113 mila ristoranti aperti in tutta Italia. Nonostante una lieve flessione delle presenze (-4,4% rispetto allo scorso anno), legata a comportamenti di consumo più prudenti, il settore mantiene la propria tenuta: la spesa complessiva è stimata intorno ai 403 milioni di euro (+1,2%), con una crescita contenuta trainata soprattutto dall’inflazione più che dall’aumento dei volumi. È quanto emerge dalle stime dell'indagine Centro Studi FIPE-Confcommercio.



Il dato più interessante di quest'anno riguarda le dinamiche del servizio. Si assiste infatti a un forte ritorno del menu degustazione, scelto dal 52,6% dei ristoratori. Un "percorso" che offre ai clienti un'esperienza definita e permette agli chef di valorizzare al massimo la loro proposta, solitamente strutturata su più portate, a un prezzo medio di 72 euro (bevande escluse). Dall'altra parte, il 47,4% dei locali difende l'intramontabile menù alla carta: una formula che si rivela strategica in un periodo di attenzione alle spese, permettendo ai commensali di modulare budget e preferenze in totale libertà. A dominare i menù saranno i grandi classici: pasta fatta in casa e le iconiche preparazioni a base di agnello o capretto, da sempre elementi simbolo della cucina pasquale italiana.



"Le aspettative del settore per le feste di Pasqua riflettono il clima di diffusa preoccupazione sul contesto e le tensioni geopolitiche che spingono verso comportamenti di consumo attenti e più conservativi", ha dichiarato Lino Enrico Stoppani, Presidente di FIPE-Confcommercio. "Tuttavia, la netta prevalenza del menù tipico regionale e la proposta di piatti come la pasta fresca e l'agnello confermano un forte legame con la tradizione sia da parte dei ristoratori sia dei consumatori. I nostri locali si adattano alle esigenze del pubblico, offrendo esperienze definite con i menù degustazione oppure opzioni flessibili alla carta, confermandosi un solido punto di riferimento per milioni di italiani anche a Pasqua".















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