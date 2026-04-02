Pasqua, Bankitalia: "Bonifici ordinari slittano al 7 aprile ma restano gli istantanei"

(Teleborsa) - Con l'avvicinarsi del weekend lungo di Pasqua si riaccendono i riflettori sul sistema europeo di regolamento dei pagamenti all'ingrosso Target 2 gestito dall'Eurosistema, ossia Bce più banche centrali nazionali. Come ogni anno la chiusura programmata dal 3 al 6 aprile del T2, a partire da domani, Venerdì Santo, festa nazionale in molti Paesi europei, farà slittare l'accredito dei bonifici ordinari al 7 aprile.



La soluzione, per chi dovesse fare pagamenti urgenti, è il bonifico istantaneo, che funziona normalmente 24 ore su 24, sette giorni su sette e 365 l'anno, e che da tempo proprio su impulso delle autorità monetarie non può prevedere un aggravio rispetto a quelli ordinari. "Da novembre 2018 l'impatto delle giornate di chiusura di Target, in termini di disponibilità del servizio di pagamento nella nostra valuta, è mitigato dall'avvento della piattaforma pan-europea Tips (Target Instant Payment Settlement) per il regolamento in tempo reale dei pagamenti istantanei che sono sempre attivi 24/7/365" ha comunicato ieri la Banca d'Italia.



A seguito del diffondersi di notizie imprecise sul tema, Bankitalia ha chiarito che "la chiusura nel periodo pasquale del sistema europeo di regolamento dei pagamenti all'ingrosso T2 relativi all'euro non è connessa con attività di manutenzione, ma avviene ogni anno in base a una decisione adottata dal Consiglio Direttivo della BCE nel dicembre del 2000 (il sistema si chiamava allora Target, poi evolutosi in Target2 nel 2007 e T2 nel 2023). In quella occasione – spiega Bankitalia – fu deciso che fra le giornate di chiusura del sistema ci sarebbero stati il Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua, secondo il calendario cattolico e protestante. Dal 2002 il sistema Target resta quindi regolarmente chiuso tutti gli anni dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua. È possibile consultare il calendario dei giorni di chiusura del sistema T2 per l'euro sul sito della BCE".

















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