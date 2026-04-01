Bankitalia: chiusura sistema di pagamenti T2 a Pasqua non legata a manutenzione

(Teleborsa) - A seguito del diffondersi di notizie imprecise sul tema, la Banca d'Italia ha precisato che la chiusura nel periodo pasquale del sistema europeo di regolamento dei pagamenti all'ingrosso T2 relativi all'euro non è connessa con attività di manutenzione, ma avviene ogni anno in base a una decisione adottata dal Consiglio Direttivo della BCE nel dicembre del 2000 (il sistema si chiamava allora TARGET, poi evolutosi in TARGET2 nel 2007 e T2 nel 2023).



In quella occasione fu deciso che fra le giornate di chiusura del sistema ci sarebbero stati il Venerdì Santo e il Lunedì di Pasqua, secondo il calendario cattolico e protestante. Dal 2002 il sistema TARGET resta quindi regolarmente chiuso tutti gli anni dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua.



Da novembre 2018 l'impatto delle giornate di chiusura di TARGET, in termini di disponibilità del servizio di pagamento nella nostra valuta, è peraltro mitigato dall'avvento della piattaforma pan-europea TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) per il regolamento in tempo reale dei pagamenti istantanei che sono sempre attivi 24/7/365, si legge in una nota della Banca d'Italia.

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