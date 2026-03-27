Pernigotti, Stefania Distefano nuovo Direttore Commerciale Confectionery Italia

Ad Pastore: “Il nostro Piano Industriale punta a 100 milioni di euro di fatturato entro il 2029"

(Teleborsa) - Pernigotti rafforza il proprio team con l'ingresso di Stefania Distefano nel ruolo di Direttore Commerciale Confectionery Italia.



A partire da questo mese di marzo, Distefano guiderà le attività di marketing e vendita sul mercato domestico nel perimetro confectionery, che comprende i brand Pernigotti (praline, torroni, stecche di cioccolato e creme spalmabili) e Walcor (uova di Pasqua e monete di cioccolato), nonché il canale Private Label, segmento strategico in forte crescita attraverso cui il gruppo con sede a Novi Ligure (Alessandria) serve i propri partner della grande distribuzione con produzioni su misura.



“Ho costruito la mia esperienza imparando il mercato da entrambi i lati del tavolo, dalla GDO all'industria di marca”, ha dichiarato Distefano. “Questa doppia prospettiva è oggi la mia risorsa più preziosa. Entrare in Pernigotti significa abbracciare una sfida ambiziosa, con brand iconici, un’offerta differenziata e un piano industriale chiaro. Non vedo l’ora di portare il mio contributo”.



“L'arrivo di Stefania è parte integrante del percorso di trasformazione che stiamo costruendo”, ha commentato l'Ad di Pernigotti Francesco Pastore. “Il nostro Piano Industriale punta a 100 milioni di euro di fatturato entro il 2029 e, per arrivarci, abbiamo bisogno di persone che sappiano tradurre la strategia in risultati concreti sul mercato. Stefania conosce la GDO dall’interno, conosce il settore dolciario e sa come si vince sullo scaffale".

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