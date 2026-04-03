Hyundai, interrotte le esportazioni in Europa e Nord Africa a causa della guerra in Medio Oriente

(Teleborsa) - Le esportazioni di veicoli di Hyundai in Europa e Nord Africa, che solitamente passano per il Medio Oriente, sono state interrotte a causa del conflitto nell'area. A farlo sapere è lo stesso gruppo sudcoreano che ha aggiunto che, anche qualora la guerra terminasse a breve, l'impatto sulle consegne sarà comunque rilevante. "Anche se il conflitto dovesse finire, ci vorrà molto tempo per ricostruire e ripristinare le catene di approvvigionamento esistenti", ha affermato secondo quanto riporta Reuters il vice presidente dell'Ufficio Politiche Globali di Hyundai Motor, Kim Dong-jo, ad un evento a Seul.



Kim ha aggiunto che i costi crescenti in logistica e materie prime legati alla guerra in Iran stanno mettendo sotto pressione anche i fornitori. Al momento il gruppo sudcoreano non può accedere ad alcune rotte in Medio Oriente ed è costretto a stoccare temporaneamente i veicoli in altri luoghi, in attesa che la situazione nell'area torni stabile.



Hyundai ha poi sottolineato che, nonostante le rotte verso il Nord America non siano state finora influenzate in maniera significativa, i problemi che si stanno riscontrando in Medio Oriente, così come l'aumento dei costi del carburante, stanno ostacolando le operazioni e l'efficienza.





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