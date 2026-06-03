Fiat (Stellantis) avvierà vendite di Grizzly e Grizzly Fastback nella seconda metà del 2026

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato che la famiglia Grizzly del marchio FIAT sarà introdotta in Europa e nella regione Medio Oriente & Africa nella seconda metà del 2026. Grizzly e Grizzly Fastback saranno distribuiti in diverse aree del mondo, garantendo "competitività, flessibilità e vicinanza ai mercati chiave" in Europa, Medio Oriente e America Latina, si legge in una nota.



"Grande Panda ha segnato il ritorno di FIAT nella mobilità familiare accessibile - ha detto Olivier Francois, CEO FIAT e Stellantis Global CMO - Con Grizzly e Grizzly Fastback completiamo questa gamma con due vetture progettate attorno a esigenze e stili di vita diversi, ma accomunati dalle stesse idee: una mobilità intelligente, accessibile e radicata nel DNA del design FIAT. Insieme riportano FIAT al centro del mercato della mobilità familiare con una gamma completa e coerente".



Grizzly e Grizzly Fastback sono i due nuovi modelli progettati per ampliare la gamma globale del brand e rafforzarne la presenza nel segmento C. In particolare, Grizzly è un SUV versatile, spazioso e accessibile, naturalmente adatto alla vita familiare, mentre Grizzly Fastback esprime un carattere più dinamico e sofisticato, grazie a una silhouette più slanciata, a un linguaggio di design più raffinato e a una maggiore capacità di carico longitudinale, ideale per viaggi più lunghi e un utilizzo orientato al lifestyle.



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