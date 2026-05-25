Airbus, Saudia prima compagnia in Medio Oriente e Africa a operare l'A321XLR

(Teleborsa) - Saudia, compagnia aerea di bandiera dell'Arabia Saudita, ha ricevuto il suo primo Airbus A321XLR, diventando il primo operatore del nuovo narrowbody a lunghissimo raggio in Medio Oriente e Africa. L'aeromobile, equipaggiato con motori CFM International LEAP-1A, è il primo dei 15 esemplari ordinati dal vettore e rappresenta un tassello fondamentale nel piano di modernizzazione della flotta.



La consegna si inserisce direttamente nella cornice della Saudi Vision 2030: grazie all'autonomia fino a 4.700 miglia nautiche, l'A321XLR permetterà a Saudia – che oggi serve oltre 100 destinazioni su quattro continenti – di aprire nuove rotte internazionali con un aeromobile a corridoio singolo, sostituendo in alcuni casi i tradizionali widebody e contribuendo all'obiettivo del Regno di attrarre oltre 150 milioni di visitatori all'anno entro fine decennio.



Dal punto di vista della sostenibilità, l'A321XLR garantisce una riduzione del 30% dei consumi di carburante per posto rispetto alla generazione precedente, con piena compatibilità con il 50% di SAF già oggi e obiettivo del 100% entro il 2030.



La consegna rafforza una partnership tra Airbus e Saudia che dura da oltre 40 anni, avviata con il primo A300 consegnato nel 1984.

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