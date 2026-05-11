Banco Santander, Carmen Alonso nuova CEO globale dell'Asset Management

(Teleborsa) - Banco Santander ha nominato Carmen Alonso nuovo amministratore delegato globale della divisione Asset Management, in seguito all'uscita di scena del precedente responsabile, Samantha Ricciardi, che si è dimessa a dicembre per entrare in Fidelity International come responsabile per Europa, Medio Oriente e Africa.



Alonso, che avrà sede a Madrid, era in precedenza partner e responsabile clienti per Europa e Medio Oriente presso Patria Investments, società di gestione di asset alternativi.



A marzo, Santander Asset Management gestiva un patrimonio di 275 miliardi di euro.



La divisione Asset Management rientra nella più ampia divisione Wealth Management e Assicurazioni, guidata da Javier García-Carranza.

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