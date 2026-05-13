IEA: mercato petrolifero rimarrà in deficit fino all'ultimo trimestre 2026 con guerra in Iran

Il report mensile

(Teleborsa) - La domanda mondiale di petrolio si contrarrà di 420.000 barili al giorno su base annua nel 2026, attestandosi a 104 milioni di barili al giorno, ovvero 1,3 milioni di barili al giorno in meno rispetto alle previsioni pre-conflitto in Medio Oriente. È quanto afferma l'Agenzia internazionale dell'energia (IEA) nel suo report mensile. Il calo maggiore si è registrato nel secondo trimestre, con una diminuzione di 2,45 milioni di barili al giorno, di cui 930.000 barili al giorno attribuibili ai paesi OCSE e 1,5 milioni di barili al giorno ai paesi non OCSE. I settori petrolchimico e aeronautico sono attualmente i più colpiti, ma l'aumento dei prezzi, un contesto economico più debole e le misure di contenimento della domanda avranno un impatto sempre maggiore sul consumo di carburante.



Al contempo, l'offerta globale di petrolio è diminuita di ulteriori 1,8 milioni di barili al giorno ad aprile, raggiungendo i 95,1 milioni di barili al giorno, portando le perdite totali da febbraio a 12,8 milioni di barili al giorno. La produzione dei paesi del Golfo, colpiti dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, è stata inferiore di 14,4 milioni di barili al giorno rispetto ai livelli pre-conflitto. L'aumento della produzione e delle esportazioni dal bacino atlantico offre un certo sollievo. Ipotizzando una graduale ripresa dei flussi attraverso lo Stretto a partire da giugno, l'IEA prevede che l'offerta globale di petrolio diminuirà in media di 3,9 milioni di barili al giorno (mb/d) nel 2026, attestandosi a 102,2 mb/d.



La previsione contenuta nel report è che la lavorazione di greggio da parte delle raffinerie crollerà di 4,5 mb/d nel secondo trimestre del 2026, raggiungendo i 78,7 mb/d, e di 1,6 mb/d per l'intero 2026, arrivando a 82,3 mb/d, a causa dei danni alle infrastrutture, delle restrizioni alle esportazioni e della minore disponibilità di materie prime.



Secondo i dati preliminari, le scorte globali di petrolio si sono ridotte di 129 mb a marzo e di ulteriori 117 mb ad aprile. Le continue interruzioni del commercio marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz hanno causato un calo delle scorte terrestri di 170 milioni di barili (-5,7 milioni di barili al giorno) ad aprile, mentre il petrolio trasportato via mare è rimbalzato di 53 milioni di barili.



"A più di dieci settimane dall'inizio della guerra in Medio Oriente, le crescenti perdite di approvvigionamento dallo Stretto di Hormuz stanno esaurendo le scorte globali di petrolio a un ritmo record", viene evidenziato nel rapporto.



Con il traffico di petroliere nello Stretto di Hormuz ancora limitato, le perdite cumulative di approvvigionamento dei produttori del Golfo superano già 1 miliardo di barili, con oltre 14 milioni di barili al giorno di petrolio bloccati, uno "shock di offerta senza precedenti", sottolinea l'IEA. L'attuale divario tra domanda e offerta è tuttavia significativamente inferiore, poiché il mercato era già in surplus prima della crisi e sia i produttori che i consumatori stanno reagendo ai segnali del mercato. Sul fronte dell'offerta, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti a reindirizzare parte delle esportazioni verso terminali di carico al di fuori dello Stretto. Allo stesso tempo, le scorte provenienti da depositi strategici commerciali e governativi nei paesi consumatori stanno affluendo sul mercato per compensare in parte le perdite.



Sebbene la domanda possa tornare a crescere verso la fine dell'anno, qualora si raggiungesse un accordo per porre fine alla guerra che consenta la graduale ripresa dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz a partire dal terzo trimestre del 2026, è "probabile che la ripresa dell'offerta sia più lenta", sostiene l'IEA. Di conseguenza, il mercato petrolifero rimarrà in deficit fino all'ultimo trimestre dell'anno. Con le scorte globali di petrolio già in calo a livelli record, è probabile un'ulteriore volatilità dei prezzi in vista del periodo di picco della domanda estiva.

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