Tenaris annuncia nomina Podskubka come Ad. Bene conti 1° trimestre

La successione è stata a lungo pianificata. Rocca resterà come Presidente

(Teleborsa) - Tenaris ha iniziato l'anno con ottimi risultati, nonostante le difficoltà in Medio Oriente causate dalla guerra con l'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, registrando un aumento delle vendite del 4% a 3,1 miliardi di dollari. Le vendite - spiega - hanno beneficiato di una maggiore attività stagionale in Canada, di una ripresa limitata dell'attività in Messico, di un aumento delle vendite offshore in Brasile, dell'accumulo di scorte da parte dei clienti in Nord Africa e di un anticipo delle spedizioni in Arabia Saudita.



I margini sono rimasti stabili, poiché i maggiori costi derivanti dalle chiusure per manutenzione sono stati compensati da minori costi tariffari. L'utile operativo è aumentato del 5% a 584 milioni, mentre e l'EBITDA è cresciuto del 3% a 735 milioni, con una crescita entrambi in linea con le vendite, mentre l'utile netto si è attestato a 564 milioni (+22%)



Nel corso del trimestre, il free cash flow è stato pari a 503 milioni di dollari e, dopo aver speso 90 milioni di dollari per il riacquisto di azioni proprie, la posizione di cassa netta al 31 marzo 2026 ammontava a 3,8 miliardi di dollari.



Tenaris ricorda che il conflitto in Medio Oriente e la prolungata chiusura dello Stretto di Hormuz hanno modificato le prospettive del settore energetico. Pertanto, per il secondo trimestre, si attende che le vendite siano influenzate da minori spedizioni in Medio Oriente ed i margini penalizzati da maggiori costi logistici, oltre che da un minore assorbimento dei costi fissi. Per la seconda metà del 2026, si prevede una ripresa delle vendite e dei margini, a condizione che lo stretto di Hormuz venga riaperto a breve termine.



Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato Gabriel Podskubka Amministratore Delegato, mentre Paolo Rocca continuerà a ricoprire la carica di Presidente. La nomina di Gabriel Podskubka - si sottolinea - rappresenta il culmine di un lungo processo di pianificazione della leadership.



Podskubka ha ricoperto la carica di Direttore Operativo di Tenaris dal 2023, coordinando le vendite e il marketing, la catena di approvvigionamento e le operazioni di produzione, nonché lo sviluppo di prodotti e servizi. È entrato in Tenaris in Argentina nel 1995 e ha ricoperto posizioni di leadership in ambito marketing, commerciale e industriale, tra cui la direzione delle operazioni di Tenaris nell'Europa orientale nel 2009 e la carica di presidente delle operazioni nell'emisfero orientale dal 2013 al 2023.

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