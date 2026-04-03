New York: andamento negativo per Sherwin Williams
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti, che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Sherwin Williams è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Sherwin Williams suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 312,3 USD con tetto rappresentato dall'area 324. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 306,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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