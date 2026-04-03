New York: andamento negativo per Sherwin Williams

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di vernici e rivestimenti , che presenta una flessione del 2,36% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Sherwin Williams è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Sherwin Williams suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 312,3 USD con tetto rappresentato dall'area 324. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 306,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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