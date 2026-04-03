New York: balza in avanti FMC Corporation
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società statunitense di scienze agrarie, in guadagno del 3,50% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di FMC Corporation rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di FMC Corporation sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 18,08 USD. Possibile una discesa fino al bottom 17,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 19,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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