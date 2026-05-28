Aeroporti di Puglia, ricavi salgono a 151 milioni e investimenti per 33 milioni nel 2025

(Teleborsa) - Nel corso dell'esercizio 2025 Aeroporti di Puglia ha registrato ricavi complessivi pari a 151 milioni di euro, rispetto a 135 milioni del 2024, con un incremento del 13%. Al netto degli ammortamenti sulle rivalutazioni, l’EBITDA si attesta a 13 milioni (+41%), mentre il risultato operativo è pari a 7 milioni (+203%).



L’utile netto si attesta a euro 134 mila, rispetto alla perdita di 2,5 milioni registrata nel 2024, confermando il percorso virtuoso di crescita dei risultati economici, in linea con i benchmark di settore.



Gli investimenti hanno raggiunto complessivamente 33 milioni, destinati al potenziamento infrastrutturale degli scali aeroportuali, all’innovazione tecnologica, alla sicurezza operativa e all’efficientamento energetico.



Nel 2025 Aeroporti di Puglia ha consolidato il proprio percorso di sviluppo grazie alla sottoscrizione del Contratto di Programma con l'ENAC che prevede oltre 218 milioni di investimenti destinati al rafforzamento della rete aeroportuale pugliese. I risultati raggiunti dal sistema aeroportuale regionale hanno consentito inoltre di anticipare le previsioni di traffico previste dal piano industriale raggiungendo già nel 2025 il traguardo degli 11,5 milioni di passeggeri inizialmente stimato per il 2028, un risultato reso possibile grazie al lavoro del management, all'impegno dei dipendenti, al confronto proficuo con le organizzazioni sindacali e al costante supporto delle strutture regionali.











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