Usa, dati sul lavoro più forti delle attese: ad aprile +115 mila occupati, disoccupazione stabile al 4,3%

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese i posti di lavoro in USA ad aprile. Secondo i dati forniti dal Bureau of Labour Statistics, il tasso di disoccupazione è stabile al 4,3%, in linea con il consensus.



Sono aumentate di 115 mila unità i posti di lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo che a marzo erano state aumentati di 185 mila buste paga (dato rivisto da un preliminare di 178 mila). Il dato sugli occupati, più osservato del tasso di disoccupazione, è migliore del consensus che indicava una crescita di 65 mila di posti di lavoro.



Meglio delle attese anche il settore privato, essendo stati creati 123 mila di posti di lavoro (era previsto un aumento di 75 mila), dopo l'aumento di circa 190 mila unità registrata a marzo (rivisto da 186 mila).



Gli occupati del settore manifatturiero sono calati a sorpresa di 2 mila unità, a differenza del consensus che indicava un aumento di 5 mila, e si confrontano con i 15 mila del mese precedente (rivisto da -12mila).



Le retribuzioni medie orarie per i posti di lavoro nei settori non agricoli registrano un incremento del 3,6% su anno a 37,41 dollari (+0,2% su mese), che risulta inferiore al 3,8% atteso ma superiore al 3,4% del mese precedente. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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