Turismo open air in crescita: il Veneto traina le prenotazioni di Pasqua 2026

Granzotto (Faita Federcamping): “Crescono sia gli ospiti italiani che stranieri”

(Teleborsa) - Circa un terzo delle strutture open air è già operativo per la stagione 2026, offrendo 500.000 posti letto in circa 1.500 aziende, soprattutto nel Nordest. Secondo FAITA Federcamping, su dati Hbenchmark, la Pasqua si apre in un contesto di incertezze internazionali e aumento dei carburanti, che penalizzano il turismo a lungo raggio ma favoriscono quello di prossimità. Campeggi e villaggi turistici sono in crescita, percepiti come soluzioni sicure e a contatto con la natura. Il Veneto traina il settore con un forte aumento delle prenotazioni, soprattutto nelle ultime settimane.



"Se da un lato il conflitto in Medioriente vede aumentare i costi di gestione anche delle nostre strutture, dall’altro il caro-voli, la ricerca di sicurezza e la voglia di natura spinge i viaggiatori verso la modalità all'aperto. Dove sono in crescita prenotazioni ed arrivi grazie a camping raggiungibili in auto o in camper e vacanze decisamente sostenibili, percepite come più tranquille sicure", secondo Alberto Granzotto, presidente Faita Federcamping.



In Veneto si registra un forte aumento delle prenotazioni per Pasqua, cresciute dal 28 febbraio con un incremento fino a +34% sul Lago di Garda veronese e +27% sulla costa dell’Alto Adriatico. Rispetto al 2025, crescono anche Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, mentre calano Lazio, Campania e Sicilia. L’occupazione media è intorno al 60-65%, con domanda in aumento sia tra italiani sia stranieri (soprattutto tedeschi). Le permanenze variano tra 4 e 6 giorni, più lunghe per piazzole e bungalow, e il fatturato stimato è di circa 200 milioni di euro.

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