Air France-KLM presenta offerta non vincolante per quota di minoranza in Tap Air Portugal

(Teleborsa) - Air France-Klm ha presentato un'offerta non vincolante per una quota di minoranza in Tap Air Portugal. Lo comunica il vettore franco-olandese in una nota.



"Apprezziamo ciò che Tap ha costruito negli ultimi 81 anni - commenta Benjamin Smith, ceo del Gruppo Air France-Klm -: un solido hub a Lisbona, un marchio forte e una proposta di valore unica che offre connettività e orgoglio a milioni di portoghesi. Crediamo fermamente che il prossimo capitolo della storia della compagnia aerea debba essere scritto come parte del Gruppo Air France-Klm, basandosi su questa eredità e portando TAP a un livello superiore. TAP si integra perfettamente nella strategia multi-hub di Air France-KLM e la nostra ambizione e' quella di rafforzare le operazioni a Lisbona, sviluppando al contempo la connettività con altre città del Paese, tra cui Porto. Attendiamo con interesse le prossime fasi del processo di privatizzazione".



Lisbona diventerebbe l'hub unico del Gruppo per l'Europa meridionale, offrendo un'ampia connettività, in particolare con le Americhe, incluso il Brasile, mercato chiave sia per TAP che per Air France-KLM, nonché con l'Africa.

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