Francoforte: scambi al rialzo per Airbus
(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale, con un rialzo del 3,65%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airbus più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore degli Airbus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 160 Euro con tetto rappresentato dall'area 171,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 153,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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