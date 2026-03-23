Francoforte: scambi al rialzo per Airbus

(Teleborsa) - Bene il colosso aerospaziale , con un rialzo del 3,65%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Airbus più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del produttore degli Airbus suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 160 Euro con tetto rappresentato dall'area 171,5. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 153,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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