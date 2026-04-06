Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 aprile

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,03%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1,3967, mentre il primo supporto è stimato a 1,3898. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1,4036.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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