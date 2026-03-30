Milano 11:39
43.439 +0,14%
Nasdaq 27-mar
23.133 0,00%
Dow Jones 27-mar
45.167 -1,73%
Londra 11:39
10.026 +0,59%
Francoforte 11:39
22.289 -0,05%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 29/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 marzo

Modesto recupero sui valori precedenti per il cross USD contro "Loonie", che conclude in progresso dello 0,34%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3914, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3836. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3992.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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