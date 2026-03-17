Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo
Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,2%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3736, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3619. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3853.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)