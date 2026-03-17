Milano 14:16
45.009 +1,49%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:16
10.405 +0,85%
Francoforte 14:16
23.723 +0,68%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 16/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Sostanziale invarianza per il cross USD contro "Loonie", che archivia la seduta con un -0,2%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,3736, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,3619. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,3853.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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